Абуджа, 28 апреля, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Неизвестные боевики похитили двух иностранных рабочих в Нигерии 27 апреля. Об этом передает Reuters со ссылкой на свои источники.

sixoone Нефтеперерабатывющий завод. Нигерия

По их словам, ЧП произошло в районе дельты Нигера. По предварительным данным, злоумышленники совершили налет на буровую установку, принадлежащую компании Niger Delta Petroleum Resources.

В настоящее время сотрудники специальных служб ведут поиски злоумышленников.

Нигерия — крупнейший производитель нефти в Африке, здесь добывается 300 млн литров черного золота ежедневно, нефтяные доходы составляют 70% бюджетных поступлений.

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