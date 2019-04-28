Екатеринбург, 28 апреля, 2019, 21:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пасхальный крестный ход прошёл под снегом. К вечеру в городе установился снежный покров.

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники мероприятия

Алексей Колчин ИА REGNUM Уже возле мэрии

Алексей Колчин ИА REGNUM Подходят к Театру Драмы

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники

Алексей Колчин ИА REGNUM На крестном ходе

Начался пасхальный крестный ход у Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Куйбышева, куда доставили благодатный огонь. Участники прошли до Театра Драмы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Идёт снег

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники крестного хода

Алексей Колчин ИА REGNUM Крестный ход начался

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники крестного хода

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники крестного хода

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники

В конечной точке маршрута митрополит Кирилл освятил место будущего храма святой Екатерины. Кроме того, участников мероприятия ждал большой кулич.

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение места строительства храма святой Екатерины

Алексей Колчин ИА REGNUM Первые лица

Алексей Колчин ИА REGNUM Освящение места строительства храма святой Екатерины

Алексей Колчин ИА REGNUM Кулич

Алексей Колчин ИА REGNUM Кулич

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники крестного хода с кусочками кулича

Алексей Колчин ИА REGNUM После крестного хода