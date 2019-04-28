Пасха в Екатеринбурге: фоторепортаж
Екатеринбург, 28 апреля, 2019, 21:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пасхальный крестный ход прошёл под снегом. К вечеру в городе установился снежный покров.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники мероприятия
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уже возле мэрии
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подходят к Театру Драмы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники
Алексей Колчин ИА REGNUM
На крестном ходе
Начался пасхальный крестный ход у Свято-Троицкого кафедрального собора на улице Куйбышева, куда доставили благодатный огонь. Участники прошли до Театра Драмы.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Идёт снег
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники крестного хода
Алексей Колчин ИА REGNUM
Крестный ход начался
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники крестного хода
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники крестного хода
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники
В конечной точке маршрута митрополит Кирилл освятил место будущего храма святой Екатерины. Кроме того, участников мероприятия ждал большой кулич.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Освящение места строительства храма святой Екатерины
Алексей Колчин ИА REGNUM
Первые лица
Алексей Колчин ИА REGNUM
Освящение места строительства храма святой Екатерины
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кулич
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кулич
Алексей Колчин ИА REGNUM
Участники крестного хода с кусочками кулича
Алексей Колчин ИА REGNUM
После крестного хода
Алексей Колчин ИА REGNUM
Свято-ТРоицкий собор