Мехико, 28 апреля, 2019, 21:28 — ИА Регнум. На севере Мексики перевернулся пассажирский автобус, в салоне которого находились более 40 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей экстренных служб.

Paul Sullivan Скорая помощь. Мексика

ДТП произошло в воскресенье, 28 апреля, на трассе в штате Сакатекас. По последним данным, в результате инцидента погибли 11 человек, в том числе трое детей.

Представители экстренных служб не исключают, что водитель транспортного средства уснул за рулем.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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