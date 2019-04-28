Тула, 28 апреля, 2019, 21:26 — ИА Регнум. На этой неделе в Тульской области отмечали первый день рождения кластера «Октава», слушали поручения премьера Дмитрия Медведева, активно боролись с недобросовестными управляющими компаниями. В Китае регион впервые попал на туристическую выставку. Подробности — в материале.

Иван Шилов ИА REGNUM Куликово поле

Канделаки за «Октаву»

Творческому индустриальному кластеру «Октава» в Туле стукнул год. За это время его успели посетить более 66 тысяч человек. А началось все с Петербургского экономического форума в 2016 году, когда губернатор Алексей Дюмин, госкорпорация «Ростех» и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» подписали инвестиционное соглашение. В апреле 2018-го кластер «Октава» уже принимал первых посетителей, который «вырос» на базе одноименного завода в центре Тулы.

«Благодаря этому масштабному проекту удалось не только сохранить легендарное производство, но и создать новую креативную площадку, популярную среди туляков и гостей региона», — отметил в обращении руководитель региона.

За год «Октава» приняла более 300 мероприятий и наладила сотрудничество с ведущими федеральными культурными и образовательными учреждениями. Сегодня культурно-образовательный центр включает в себя Музей станка, 1000-метровый зал для лекций, концертов и спектаклей, не имеющую аналогов в России техническую библиотеку, лабораторию-мастерскую «Фаблаб MAKER».

В тульском правительстве подчеркнули, что кластер тоже внес свой вклад в популяризацию Тульской области в туристической сфере. «Октава» принимала гостей во время проекта «Тула — новогодняя столица России», поддерживает региональный фестиваль литературы «ЛитераТула» (кластер в 2019 году станет основной площадкой) и международный «Толстой Weekend».

На празднование первого дня рождения кластера приехала Тина Канделаки. Телеведущая и директор спортивного канала одобрила его создание, объяснив это тем, что он притягивает молодежь.

«Для меня главная особенность «Октавы» заключается в том, что она притягивает ребят возраста 18 — 24 года. Это аудитория, которая обычно стремится в столицу, потому что считает, что там гораздо больше возможностей. Так вот Тула и этот кластер — прекрасный пример того, что молодежи хочется оставаться у себя в регионе, потому что есть возможности для саморазвития, карьерного роста, для реализации креативных идей здесь, на малой родине, — цитируют «Тульские известия» Тину Канделаки. — Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уделил очень большое внимание такой точке роста для креативной молодежи. «Октава» в этом смысле послужила драйвером».

Федеральные поручения

Как руководитель рабочей группы Госсовета «Промышленность» тульский губернатор Алексей Дюмин получил поручение от премьер-министра российского правительства. В частности, Дмитрий Медведев поручил проработать вместе с Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами предложения по долгосрочным тарифам на свет для предприятий. Данное поручение сделано по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация».

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Промышленность» под председательством Алексея Дюмина. Тогда эксперты назвали этот факт включением тульского главы «в состав высшей политической элиты страны». Глава государства усиливает Госсовет с помощью руководителей регионов, отмечали тогда специалисты «Института региональной экспертизы».

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Недобросовестных — убрать, хороших — поощрить

В Тульской области продолжают бороться с управляющими компаниями, которые не выполняют свои обязательства перед собственниками жилья. В очередной раз губернатор поднял эту тему на совещании. Дюмин сказал, что жители жалуются на отсутствие оперативной реакции со стороны УК по вопросам благоустройства придомовых территорий и общедомового имущества.

Еще одна проблема — недобросовестная конкуренция среди управляющих компаний и задолженности перед ресурсниками.

«Недобросовестные компании должны уйти с рынка услуг по управлению домами. Действуйте в непосредственной связке с силовыми структурами. А те компании, которые выполняют свои обязанности надлежащим образом, нужно поощрять, транслировать их опыт и достижения, информировать об этом жителей», — сказал тульский губернатор.

Госжилинспекции и заместителям руководителя области поручено подготовить комплексный план по решению этих проблем.

«Китайская» Тула

Тульскую область впервые представили на туристической выставке в Китае Shanghai World Travel Fair/SWTF 2019. Жителей Поднебесной познакомили с музеем-заповедником «Куликово Поле», усадьбой Льва Толстого «Ясная Поляна», Музеем станка и местным туроператором.

Для китайских туристов построили специальный оружейный маршрут, куда включили Тульский государственный музей оружия, военно-патриотический парк «Патриот» (официально откроется в канун Дня Победы), парк отель и стрелковый клуб «Цитадель».

Отметим, что между Китаем и Тульской области подписано соглашение, в рамках которого сейчас разрабатывается портал о регионе в популярном китайском мессенджере «WeChat».

Неслучайная победа

После скандального матча «Уфа» — «Арсенал» (болельщики башкирского клуба посчитали, что тульской команде «помог» судья Владимир Москалев), подопечные Игоря Черевченко разгромили московский «Спартак» на домашнем поле — 3:0.

«Не оставили именитому сопернику никаких шансов. Надо зафиксировать этот настрой и стиль. Как сегодня сказал Павел Буре, «Арсенал» действительно стал грозой топ-клубам!», — поздравил с победой тульскую команду губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что в Башкирии раздули скандал после игры с «Арсеналом», обвинив главного арбитра встречи Владимира Москалева в якобы заниженном количестве фоллов, выписанных «оружейникам». В российской Премьер-лиге не нашли существенных ошибок в работе арбитра. Поэтому матч против грандов отечественного футбола для Тулы стал очередным доказательством правильной игры.

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