Лондон, 28 апреля, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Марсело Бьелса — главный тренер «Лидс Юнайтед» — заставил футболистов пропустить гол во время матча 45 тура Чемпионшипа (II дивизион чемпионата Англии) с «Астон Виллой» — намеренно.

Рыбакова Елена Марсело Бьелса

На 72 мин. один из игроков «Астон Виллы» получил повреждение, но арбитр не остановил матч, а футболисты «Лидса» при этом отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.

После этого гола на поле случилась потасовка, и судье пришлось показать красную карточку Анвар Эль-Гази — форварду «Астон Виллы».

После данного инцидента тренер «Лидса» Марсело Бьелса заставил своих спортсменов пропустить гол — то есть дать «Астон Вилле» сравнять счет.

Видео об этом случае появилось в Twitter-аккаунте SoccerAM.

Итак, матч завершился вничью — 1:1. За один тур до окончания Чемпионшипа «Лидс» занимает III место, «Астон Вилла» — V.

Англия. Чемпионшип. 45-й тур

«Лидс» (Лидс) — «Астон Вилла» (Бирмингем)

1:1 (0:0)

Голы забили: Клих, 73. — Адома, 77