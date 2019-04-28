Иерусалим, 28 апреля, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Международное сообщество должно активизировать борьбу с антисемитизмом. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя нападение на синагогу в Калифорнии.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

«Я осуждаю преступное нападение в синагоге в Калифорнии, — написал Нетаньяху. — Это удар в сердце еврейского народа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, злоумышленник открыл огонь по прихожанам в синагоге Chabad Way в городе Поуэй в штате Калифорния 27 апреля 2019 г. В результате инцидента пострадали четыре человека, одна из пострадавших скончалась в больнице.

19-летний мужчина, подозреваемый в нападении, был задержан полицией.

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