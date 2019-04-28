Кисловодск, Ставропольский край, 28 апреля, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Женщину с четырьмя детьми спас из пожара участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кисловодску Владимир Хнырев. Об этом 28 апреля сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Сообщается, что Владимир Хнырёв заметил возгорание в одной из квартир двухэтажного жилого дома в городе Кисловодске Ставропольского края когда возвращался домой со службы.

Хнырёв немедленно оповестил о пожаре экстренные службы, а также жителей дома. После этого сотрудник полиции поспешил на помощь жильцам. В одной из задымлённых квартир Хнырёв обнаружил женщину с четырьмя детьми, самому младшему из которых недавно исполнился один год.

Полицейский помог многодетной матери и её детям выбраться на улицу и усадил в свой личный автомобиль. После этого Хнырёв до прибытия пожарного расчёта обеспечивал охрану общественного порядка на месте происшествия.

Спасённая сотрудником полиции женщина поблагодарила его за смелость, профессионализм и оперативность, проявленные им при спасении её семьи. Благодаря грамотным, точным и решительным действиям Владимира Хнырёва при пожаре никто не пострадал.

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