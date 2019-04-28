Москва, 28 апреля, 2019, 18:46 — ИА Регнум. 28 апреля на московском стадионе «РЖД Арена» в матче 26 тура российской Премьер-лиги «Локомотив» одержал победу над «Енисеем» — 2:1. Победный мяч забит в концовке, автор автогола — защитник красноярского клуба Валерий Кичин.

Marina Lystseva Стадион «РЖД Арена»

67 мин. — защитник «Енисея» Кичин отправил мяч в свои ворота.

84 мин. — полузащитник красноярского клуба Михаил Костюков сравнял счёт.

88 мин. — «железнодорожники» вышли вперёд — Джефферсон Фарфан во второй раз отправил мяч в ворота Юрия Нестеренко.

Итак, «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до 10 матчей. Теперь команда Юрия Семина набрала 49 очков и занимает II место в турнирной таблице РПЛ, «Енисей» — на 16 месте.

Лидером остается «Зенит» (Санкт-Петербург) с 54 очками в 25 матчах.

ЧР, Премьер-лига. 26 тур

«Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск)

2:1 (0:0)

Голы: Кичин, 67 (автогол). Фарфан, 88. — Костюков, 84.