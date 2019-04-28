Париж, 28 апреля, 2019, 18:53 — ИА Регнум. О загрязнении воздуха свинцом рядом с пострадавшим от пожара собором Нотр-Дам-де-Пари предупредила горожан префектура полиции Парижа. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба префектуры.

Skitterphoto Нотр-Дам-де-Пари

Анализы воздуха и осаждённой пыли в районе собора провела центральная лаборатория префектуры полиции для проверки концентрации свинца, из которого были сделаны несущие конструкции и шпиль Нотр-Дама.

Исследования выявили присутствие свинца в некоторых зонах, которые были открыты во время пожара и где оседала пыль.

Правоохранительными органами жителям Парижа рекомендовано провести влажную уборку в помещениях, чтобы очистить их от пыли, содержащей свинец. При этом отмечается, что случаев отравления свинцом после пожара не наблюдалось.

Кроме того, для общественного посещения были закрыты все зоны, где было зафиксировано осаждение свинцовой пыли. Доступ в эти зоны будет открыт после нормализации в них уровня свинца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар в Нотр-Дам-де-Пари возник вечером, 15 апреля. В результате пожара у собора обрушились кровля и шпиль, сгорела верхняя часть. Свою помощь в восстановлении собора предложили многие международные организации и крупные компании.