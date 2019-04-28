Эрфурт, Германия, 28 апреля, 2019, 18:40 — ИА Регнум. Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии. Об этом 28 апреля сказано в заявлении пресс-службы дорожной полиции ФРГ.

bhossfeld Скорая помощь. Германия

Авария произошла из-за внезапного града и гололедицы, возникшей на автотрассе между городами Зуль и Майнинген.

Сообщается, что столкнувшиеся автомобили перекрыли шоссе в обе стороны. Некоторые автомобили въехали в ограждение автотрассы. В результате ДТП 21 человек получил лёгкие ранения, четыре человека были серьёзно травмированы.

Для транспортировки пострадавших были задействованы два вертолёта. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, пожарные и медики. Шоссе полностью перекрыто полицией.

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