Анкара, 28 апреля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Дипломатическое давление, которое оказывается на Турцию, не повлияет на курс Анкары. Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, перед лицом «вооруженного и дипломатического давления» власти Турции не отступали и не отступят.

«Давление на экономику Турции по степени угроз не отличается от ракетных обстрелов приграничных населенных пунктов нашей страны, — подчеркнул глава государства. — Мы вновь осознали, что иного пути нет».

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с таджикским коллегой Сироджиддином Мухреддином подверг резкой критике решение Вашингтона ввести запрет на импорт другими странами иранской нефти.

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По его словам, США «переходят границы дозволенного», указывая, у какой страны приобретать нефть вместо Ирана.

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