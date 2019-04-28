Ханты-Мансийск, 28 апреля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. В югорской окружной думе изменилась тройка самых состоятельных парламентариев. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа отчитались о своих доходах и членов семьи за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Первое место среди самых состоятельных депутатов думы ХМАО несколько лет подряд занимает генеральный директор АО «Дорожно-строительная компания «Автобан», единоросс Алексей Андреев, который задекларировал в 2018 году заработал 240,4 млн рублей. В 2017 году его доход составил 375,4 млн рублей. Как и прежде, он владеет 11 земельными участками общей площадью 1,2 гектара, тремя домами — 971 кв. м, 942 кв. м и 894 кв. м, а также автомобили Mercedes ML-350 и Infiniti FX-50. Отметим, что из декларации 2018 года исчезли два нежилых помещения.

Директор ООО «АСМ Констракшн» и руководитель инвестиционного проекта ТРЦ «Оазис Плаза» в городах Нягань и Белоярский, член партии «Единая Россия» Андрей Осадчук задекларировал в 2018 году 161,2 млн рублей. Годом ранее — 144,6 млн рублей. За 2018 год число его земельных участков удвоилось с 9 до 18. Магазин, баня, столовая, гостиница, часть торгового рынка, газопровод протяженностью 1,1 км, электросети 2,3 км, котельная, автостоянка, трансформаторная подстанция.

Его супруга, разбогатевшая в 2017 году в 14 раз, задекларировала в 2018 году на 10 млн рублей более прежнего — 80,3 млн рублей. Судя по перечню недвижимости, женщина владеет крупным магазином и автовокзалом. Кстати, среди жён югорских парламентариев она является самой состоятельной.

Впечатляет автопарк югорского парламентария: легковые автомобили Toyota REGIUS ACE, Lexus RX-450 h, грузовые автомобили Daewoo ULTRA, грузовой бортовой Mitsubishi FUSO, три грузовых тягача седельных MAN, грузовой самосвал SHACMAN SX 3256 DR385, полуприцепы, автокраны, экскаваторы и даже башенный кран.

Ранее третью строчку самых богатых депутатов думы ХМАО занимал ещё один единоросс, генеральный директор ООО «Лукойл — Западная Сибирь» Сергей Кочкуров. Однако 28 марта 2019 года он досрочно покинул парламентские ряды, став вице-президентом нефтяной компании «Лукойла».

В нынешний декларационный период третьим по величине состояния стал беспартийный гендиректор «Газпром трансгаз Югорск» Пётр Созонов, задекларировавший 80,9 млн рублей доходов за 2018 год. Годом ранее его доход составлял 63 млн рублей. Совместно с супругой он владеет земельным участком в 22 сотки, жилым домом в 440 кв. м, нежилым помещением 57 кв. м. В его личной собственности квартира в 102 кв. м, гаражным боксом. В автопарке Петра Созонова BMW 750 LI XDRIVE, BMW X 5, мотоцикл BMW K1600GTL EXCLUSIVE, гидроцикл BRP SPARK и два прицепа к легковым автомобилям «Атлетик».