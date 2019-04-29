В Германии хотят запугать РФ, Зеленский обратился к Путину: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Зеленский впервые обратился к президенту РФ;
- Венесуэла покинула Организацию американских государств;
- В Германии намерены «запугать» Россию в Донбассе;
- Группу российских туристов вызволили из Китая;
- В Санкт-Петербурге произошёл взрыв мины времён войны.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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