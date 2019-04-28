Вашингтон, 28 апреля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix внезапно закрыл сериал «Диета из Санта-Клариты», в котором одну из главных ролей исполнила актриса Дрю Бэрримор, сообщает The Hollywood Reporter.

Jade87 Netflix

По данным издания, официальная причина закрытия сериала неизвестна. Отмечается, что создатель сериала Виктор Фреско отнесся к данному решению с пониманием. При этом, по его словам, команда начала работу над четвертым сезоном.

Вместе с тем в Netlix поблагодарили команду сериала за работу над тремя сезонами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Netflix принял решение отменить оставшиеся два сериала Marvel: «Джессику Джонс» и «Карателя».

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