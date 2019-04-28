Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 28 апреля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Тело мальчика 12 лет было обнаружено на месте пожара в дачном доме в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

mchs.gov.ru Пожар

По предварительной информации, сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по региону в ночь на 28 апреля. На место возгорания выехали пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона.

Следователи установили, что 27 апреля родители с сыном приехали на дачу отдыхать. Для отопления дома они использовали металлическую печь. Растопив её на ночь семья легла спать.

Ночью мужчина почувствовал запах дыма и, не имея возможности покинуть дом через дверь, разбил окно и помог выбраться своей супруге. В это время дом полностью охватило огнём и вытащить ребёнка из пожара уже не удалось.

Мужчина с порезами рук от оконного стекла и женщина в состоянии психологического шока были доставлены в клинику.

В настоящее время проводится доследственная проверка всех обстоятельств трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Югре, где огонь уничтожил два балка и четыре автомобиля. Пострадавших в результате пожара нет.