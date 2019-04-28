Москва, 28 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Московский Пасхальный фестиваль является по-настоящему праздничным событием для ценителей музыкального искусства во всем мире, заявил 28 апреля президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям фестиваля, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Mos.ru Фестиваль «Пасхальный дар»

По словам российского лидера, фестиваль объединил талантливых исполнителей и творческие коллективы из России и других стран.

«Фестиваль завоевал широкое признание, стал большим, по-настоящему праздничным событием для ценителей музыкального искусства во всем мире», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский Пасхальный фестиваль проходит в России с 27 апреля по 12 мая. Торжественное открытие события состоялось сегодня, 28 апреля, в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Кульминацией программы, по традиции, станет концерт на Поклонной горе 9 мая, в День Победы.