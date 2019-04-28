Москва, 28 апреля, 2019, 16:53 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сценариста и кинорежиссера Александра Миндадзе с 70-летним юбилеем, поздравительная телеграмма опубликована 28 апреля на сайте правительства.

NIKITA051 Александр Миндадзе

«Один из самых талантливых и успешных кинодраматургов и режиссеров, вы умеете чувствовать время и с необыкновенной достоверностью отражать дух разных эпох», — говорится в сообщении.

Напомним, Александр Миндадзе родился 28 апреля 1949 года в Москве. Он является автором сценариев к фильмам «Остановился поезд», «Парад планет», «Слуга» и многим другим. Миндадзе является заслуженным деятелем искусств РСФСР.

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