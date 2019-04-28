Санкт-Петербург, 28 апреля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом 28 апреля сообщил портал «Невские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительным данным, взорвалась мина времён Великой Отечественной войны. В результате взрыве пострадал молодой мужчина, собиравший металлолом в воде.

В ходе сбора металлолома 20-летний мужчина наткнулся на ржавый снаряд, который сдетонировал.

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Сообщается, что у молодого человека диагностировали ожоги тела и осколочные ранения. Также при взрыве мужчине оторвало кисть руки.

Пострадавший был госпитализирован. На месте ЧП работают сотрудники спецслужб.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении 16 миномётных мин времён Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге в Курортном районе. Боеприпасы удалось благополучно вывезти для уничтожения на полигон.