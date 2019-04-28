Калуга, 28 апреля, 2019, 16:12 — ИА Регнум. За I квартал 2019 года Калужской таможней перечислено в федеральный бюджет более 18 миллиардов рублей. В аналогичном периоде 2018 года объем перечислений таможенных платежей составил более 11 миллиардов рублей.

Пресс-служба Калужской таможни

Как сообщили 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM в Калужской таможне, внешнеэкономическую деятельность осуществляли 736 участников. Суммарный объём товарооборота в регионе за три месяца 2019 года составил около 1,3 миллиардов долларов США, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Общий объем грузов (вес нетто), оформленных таможенными постами Калужской таможни, составил более 430 тысяч тонн.

По сравнению с 2018 годом грузооборот увеличился на 10%.

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