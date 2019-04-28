Мюнхен, Германия, 28 апреля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Новое исследование показало, что стресс на работе и нарушение сна связано с трёхкратным повышением риска возникновения сердечно-сосудистого заболевания у людей с гипертонией. Об этом сообщает пресс-служба Европейского общества кардиологов.

geralt Стресс

Артериальной гипертонией страдает до трети работающих людей. Предыдущие исследования показали, что психосоциальные факторы оказываются более значимыми для таких людей с уже повышенным риском возникновения сердечно-сосудистого заболевания.

Группа учёных под руководством Карла-Хайнца Ладвига с медицинского факультета Мюнхенского технического университета изучила влияние рабочего стресса и нарушения сна на риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании использовались данные наблюдений за 1959 людьми в возрасте от 25 до 65 лет с гипертонией, но без сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Анализ данных, собранных в течение почти 18-летнего периода наблюдений, показал, что рабочий стресс повышал риск возникновения сердечно-сосудистого заболевания в 1,6 раз, а нарушения сна — в 1,8 раз. При этом у людей с двумя этими факторами риск возникновения сердечно-сосудистого заболевания повышался в 3 раза.

«Каждое условие является фактором риска само по себе, и между ними существует перекрестная связь, что означает, что каждое из них увеличивает риск другого. Важны физическая активность, здоровое питание и стратегии релаксации, а также лекарства, снижающие кровяное давление, если это необходимо», — отметил автор исследования профессор Ладвиг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле на научном конгрессе Европейского общества кардиологов было представлено исследование, которое показало, что у людей с низкими показателями мышечной силы риск смертности является выше среднего.