Пекин, 28 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. В Китае группа из 27 российских туристов застряла в транзитной зоне международного аэропорта города Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба посольства России в Пекине.

Chinatravelsavvy Аэропорт Гуанчжоу

Российские граждане направлялись из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай. Однако рейс авиакомпании China Southern, которым российские граждане планировали вылететь в Москву, по дороге должен был сделать еще одну техническую посадку в китайском городе Ухань, по всей видимости, для дозаправки.

Однако для того, чтобы осуществлять перелеты внутри Китая, нужна китайская виза, которой у российских граждан, летящих из Таиланда и Индонезии, не было. Именно из-за этого они и не смогли вылететь в Москву.

В итоге ситуация разрешается благополучно. По словам атташе генерального консульства России Григория Колышкина, динамика развития событий стала положительной — российским туристам поставили выездные визы.

«Там было 27 человек, из них три или четыре не стали дожидаться решения и самостоятельно купили себе билеты без пересадки. Но остальная группа людей дождались, китайцы проставили им транзитные визы, сегодня они должны лететь до Урумчи, и из Урумчи уже летят в Москву», — сообщил российский дипломат.