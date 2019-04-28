Стокгольм, 28 апреля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Более 1200 авиарейсов отменила авиакомпания SAS («Скандинавские авиалинии») в связи с забастовкой пилотов. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба авиакомпании.

ERIC SALARD Самолеты авиакомпаниии SAS

Авиакомпания сообщила, что 667 рейсов будет отменено 29 апреля и 546 рейсов отменится 30 апреля. Отмена авиарейсов коснётся в общей сложности 100 тысяч пассажиров.

Руководство SAS выразило глубокое сожаление, что забастовка пилотов коснётся клиентов авиакомпании.

Напомним, забастовка пилотов авиакомпании началась 26 апреля. Пилоты требуют у руководства авиакомпании повышения заработной платы. С начала забастовки пострадало уже около 170 тысяч клиентов SAS.

При этом по информации, которую сообщила авиакомпания, зарплата пилотов SAS является одной из самых высоких в Скандинавии. Но профсоюз уверяет, что это не соответствует действительности.

Стоит отметить, что крупнейшим пакетом акций авиакомпании SAS владеют правительства трёх скандинавских стран: Швеции, Дании и Норвегии.

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