Москва, 28 апреля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российский Федерации Дмитрий Песков заявил, что крайняя осторожность китайских партнёров в экономических отношениях с Россией вовсе не означает их приверженности антироссийским санкциям Запада. Об этом Песков заявил в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Напомним, что китайские компании и банки очень осторожно сотрудничают с российским бизнесом и государством, так как боятся санкций со стороны США. Однако Песков считает, что это вовсе не означает, что китайский бизнес поддерживает антироссийские санкции Запада.

«Да, многие китайские банки и иные экономические структуры вынуждены с оглядкой относиться на те рестрикции, которые применяют американцы и другие страны. Все-таки мы живем в век взаимозависимой экономики. Конечно, осторожность часто проявляется со стороны китайских партнеров, но это не значит, что они являются сторонниками этих санкций», — сказал Песков.