Лос-Анджелес, США, 28 апреля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» продлил контракт со своим главным тренером Доком Риверсом, об этом он сам рассказал 28 апреля изданию Los Angeles Times.

Keith Allison Док Риверс

При этом ранее, в марте 2019 года, в СМИ сообщалось, что главный тренер «Клипперс» рассказывал о том, что у него уже есть договоренность с руководством клуба о заключении долгосрочного контракта. Продолжительность и прочие условия данного соглашения не известны.

Отметим, ранее клуб «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в первом раунде плей-офф НБА нынешнего сезона со счетом 4−2.