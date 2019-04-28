Улан-Удэ, 28 апреля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. В Улан-Удэ сегодня, 28 апреля, в Театре оперы и балета состоялось торжественное открытие первого Российско-японского евразийского конкурса артистов балета. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, инициатор мероприятия — Культурный фонд Морихиро Ивата, выигравший президентский грант.

Egov-buryatia.ru Артисты балета

По словам художественного руководителя балета БГАТОиБ, председателя жюри Морихиро Ивата, главная цель конкурса — сохранение традиций русской школы классического балета и развитие национальной балетной хореографии.

«Зрителям Бурятии предоставляется уникальная возможность одновременно увидеть разные школы балета, а для молодого поколения артистов — это мощный шаг в развитии», — прокомментировал он.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева пожелала конкурсантам и их педагогам «победы не только на этом конкурсе, но и победы над собой, над страхом перед трудностями».

«Уверена, что этот конкурс будет способствовать укреплению культурных связей между Россией, Японией и странами Евразии и откроет новые имена», — подчеркнула министр.

Она отметила, что на первом Российско-японском евразийском конкурсе артистов балета национальная хореография будет оцениваться впервые.

Всего в конкурсе, который продлится с 28 апреля по 5 мая, примут участие 150 артистов в четырёх возрастных группах (от шести до 30 лет). Это представители Китая, Монголии, Сингапура и регионов России. В том числе зарегистрировано 62 участника из Бурятии — артисты балета, учащиеся хореографического колледжа и балетной школы Морихиро Ивата. Результаты конкурса будут озвучены на гала-концерте 5 мая. Лучший исполнитель получит не только звание лауреата и Grand Prix, но и приз в размере 300 тыс. рублей.

В состав жюри конкурса войдут известные деятели культуры, в том числе прима-балерина Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки Татьяна Предеина, директор сингапурской академии балета Ванг Ян, министр культуры Марий Эл Константин Иванов и другие.

Зрители смогут незамедлительно увидеть оценки жюри с экрана. Специально для этого японская компания Namue (соорганизатор конкурса) привезёт компьютерную программу. В России такая технология будет применена впервые.

Партнеры конкурса — министерство культуры Бурятии, Бурятский государственный академический театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова, японская компания «Конкурс артистов балета Namue», компания «Мицубиси Корпорейшн».

В правительстве Бурятии напомнили, что в ноябре 2018 года Культурный фонд Морихиро Ивата выиграл грант в размере более 7 млн рублей на проведение Русско-японского балетного конкурса.

В прошлом году благодаря Фонду президентских грантов материальную поддержку получили 28 организаций из Бурятии на общую сумму более 62,346 млн рублей. Среди победителей конкурса — проект Иволгинского дацана по созданию музея, проект Татьяны Черных «Творчеству в малых селах — быть!», проект Регионального общественного фонда «Здоровье Бурятии» по созданию условий для преодоления коммуникативных, сенсорных, психологических барьеров детей и подростков с психическими расстройствами и расстройствами поведения и так далее.