Берн, 28 апреля, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Четыре лыжника из Германии погибли в результате схода лавины в горах Швейцарии. Об этом 28 апреля сообщает агентство Reuters.

(сс) Горы Эйгер, Мёнх и Юнгфрау в Бернских Альпах

ЧП произошло в Бернских Альпах. Группа немецких туристов покинула горный приют 26 апреля и направилась к перевалу Грюнхорнлюке.

Поиск туристов начался после того, как вечером они не прибыли в пункт назначения. Тела погибших туристов были найдены днём 27 апреля.

В настоящее время идёт работа по идентификации погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 33 погибших в результате схода оползня в сельской местности на юго-западе Колумбии