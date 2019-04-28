Вашингтон, 28 апреля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В сборке операционной системы Windows 10 Build 18 885 (20H1), доступной тестировщикам в рамках программы Windows Insider, добавлена поддержка некоторых новых смартфонов на базе операционной системы Android. Об этом сообщается в блоге Windows.

(сс) Kārlis Dambrāns Samsung Galaxy S10e

В новой сборке Windows 10 в приложении «Ваш телефон» появилась поддержка смартфонов китайской компании OnePlus 6 и 6T, а также ряда смартфонов южнокорейской компании Samsung — Galaxy S10e, S10, S10 +, Note 8, Note 9.

Также само приложение «Ваш телефон» получило новую функцию «Уведомления», которая позволят отображать уведомления со смартфона на мониторе компьютера.

Отмечается, что приложение «Ваш телефон» может использоваться на любом компьютере с операционной системой Windows 10 (Windows build 1803 (RS4) или более поздней версии), а также на большинстве смартфонов под управлением Android версии 7.0 и старше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года количество устройств под управлением Windows 10 достигло отметки в 800 млн, согласно отчёту Ars Technica.