Москва, 28 апреля, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Нападающий футбольного бразильского клуба «Крузейро» Педро Роша, арендованный у московской команды «Спартак», забил свой первый гол за свою новую команду.

(сс) Антон Зайцев. soccer.ru Педро Роша

24-летний футболист отметился мячом в матче 1-го тура чемпионата Бразилии по футболу между командами «Крузейро» и «Фламенго», закончившемуся со счетом 3:1 в пользу «Фламенго».

Отметим, Педро Роша был арендован «Крузейро» у «Спартака» в начале апреля текущего года и по данным, опубликованным в СМИ, московская команда получила за эту сделку примерно 800 тысяч евро, также бразильский клуб получил приоритетное право на выкуп у «Спартака» бразильского форварда за 11,5 млн евро.

Напомним, «Спартак» приобрел Роша у команды «Гремио» летом 2017 года и в нынешнем сезоне футболист сыграл один матч за красно-белых и не отметился в нем никакими результативными действиями.