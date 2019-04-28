Киншаса, 28 апреля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Число погибших из-за вируса Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) с июля 2018 года превысило 900 человек. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

(сс) UNMEER. Simon Ruf Вирус Эбола в Африке

По информации ведомства, которая выложена на официальной странице в Twitter, всего на 27 апреля насчитывается 1417 случаев заражения, 1351 из них подтверждены, погибло 914 человек, вылечено 405 больных.

Напомним, что в настоящее время в ДРК отмечена вторая по массовости эпидемия Эболы за всю историю наблюдения болезни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экспертов, помочь остановить распространение болезни в ДРК может предоставление продовольственной помощи. Специалисты поясняют, что люди, получающие продовольствие, будут лучше содействовать проведению вакцинации и лечению.