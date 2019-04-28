Барселона, Испания, 28 апреля, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Бразильский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси обновил рекорд испанской Примеры в XXI веке по количеству голов после выхода на замену.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

После мяча, забитого им в матче с клубом «Леванте», количество забитых после выхода на замену мячей в активе Месси дошло до 24, что вывело его на первое место по данному показателю в XXI веке.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Барселона» переиграл команду «Леванте» в матче 35-го тура испанской Примеры со счетом 1:0, где автором единственного мяча стал Лионель Месс и этой победой гарантировал себе чемпионский титул нынешнего сезона в Примере.