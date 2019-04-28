Санкт-Петербург, 28 апреля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Православные Петербурга встречали главный для них праздник Воскресения Христова не только в больших, старинных и всемирно известных храмах, таких как Исаакиевский и Казанский соборы, но и в небольших церквях, в том числе тех, что появились в постсоветские годы в «спальных» районах города.

Дарья Драй ИА REGNUM
Крестный ход
Дарья Драй ИА REGNUM
Церковь Святого Великомученика Георгия
Дарья Драй ИА REGNUM
Верующая в Пасху

В такие дни они до отказа заполняются людьми, поскольку востребованы и постоянными прихожанами, и теми, кто не ходит в церковь часто, но хочет встретить светлый праздник в окружении единоверцев.

Дарья Драй ИА REGNUM
Верующие в Пасхальную ночь
Дарья Драй ИА REGNUM
Верующие в Пасхальную ночь
Дарья Драй ИА REGNUM
Пасхальное богослужение
Дарья Драй ИА REGNUM
Молитва верующих в Пасху

Фотокорреспондент ИА REGNUM в Пасхальную ночь побывал в церкви во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца в Купчино, на юге Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM
Икона
Дарья Драй ИА REGNUM
Пасхальная ночь

Этот шатровый, трехкупольный храм, нареченный в честь небесного покровителя русских воинов, построен в парке Интернационалистов на проспекте Славы в 1997—2003 годах на пожертвования граждан и частных компаний.

Дарья Драй ИА REGNUM
Прихожане в Церкви Святого Великомученика Георгия
Дарья Драй ИА REGNUM
Молитва верущих в Пасху

Он представляет собой двухэтажную церковь, возведенную около монумента советским воинам, погибшим в Афганистане в 1979—1988 годах. При храме действует воскресная школа и семейный клуб.

Дарья Драй ИА REGNUM
Пасхальное богослужение
Дарья Драй ИА REGNUM
Пасхальное богослужение
Дарья Драй ИА REGNUM
Икона
Дарья Драй ИА REGNUM
Молитва верущих в Пасху

В купчинском храме хранится подаренная ему частица святых мощей великомученика Георгия Победоносца. Настоятель храма — протоирей Алексий Исаев.

Дарья Драй ИА REGNUM
Крестный ход
Дарья Драй ИА REGNUM
Крестный ход
Дарья Драй ИА REGNUM
Крестный ход
Дарья Драй ИА REGNUM
Пасхальное богослужение
Дарья Драй ИА REGNUM
Верующие в Пасхальную ночь
Дарья Драй ИА REGNUM
Пасхальное богослужение
Дарья Драй ИА REGNUM
Верующая у иконы
Дарья Драй ИА REGNUM
Обряд причастия в Пасху
Дарья Драй ИА REGNUM
Верующая в Пасху