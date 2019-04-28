Санкт-Петербург, 28 апреля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Православные Петербурга встречали главный для них праздник Воскресения Христова не только в больших, старинных и всемирно известных храмах, таких как Исаакиевский и Казанский соборы, но и в небольших церквях, в том числе тех, что появились в постсоветские годы в «спальных» районах города.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход

Дарья Драй ИА REGNUM Церковь Святого Великомученика Георгия

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая в Пасху

В такие дни они до отказа заполняются людьми, поскольку востребованы и постоянными прихожанами, и теми, кто не ходит в церковь часто, но хочет встретить светлый праздник в окружении единоверцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие в Пасхальную ночь

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие в Пасхальную ночь

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальное богослужение

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва верующих в Пасху

Фотокорреспондент ИА REGNUM в Пасхальную ночь побывал в церкви во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца в Купчино, на юге Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Икона

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальная ночь

Этот шатровый, трехкупольный храм, нареченный в честь небесного покровителя русских воинов, построен в парке Интернационалистов на проспекте Славы в 1997—2003 годах на пожертвования граждан и частных компаний.

Дарья Драй ИА REGNUM Прихожане в Церкви Святого Великомученика Георгия

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва верущих в Пасху

Он представляет собой двухэтажную церковь, возведенную около монумента советским воинам, погибшим в Афганистане в 1979—1988 годах. При храме действует воскресная школа и семейный клуб.

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальное богослужение

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальное богослужение

Дарья Драй ИА REGNUM Икона

Дарья Драй ИА REGNUM Молитва верущих в Пасху

В купчинском храме хранится подаренная ему частица святых мощей великомученика Георгия Победоносца. Настоятель храма — протоирей Алексий Исаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход

Дарья Драй ИА REGNUM Крестный ход

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальное богослужение

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие в Пасхальную ночь

Дарья Драй ИА REGNUM Пасхальное богослужение

Дарья Драй ИА REGNUM Верующая у иконы

Дарья Драй ИА REGNUM Обряд причастия в Пасху