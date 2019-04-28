Берлин, 28 апреля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В германском бундестаге фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) приняла документ, в котором предложила новую стратегию урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета Bild.

(сс) schmidt-arts Бундестаг, ранее — рейхстаг

Новая стратегия, предложенная СвДП, получила название «Миру на Украине нужен новый импульс». Данная стратегия, по замыслу авторов направлена на оказание большего давления на «внешнего агрессора», под которым явно понимается Российская Федерация.

Авторы стратегии предлагают привлечь миротворческую миссию Организации Объединённых Наций или дополнительные силы гражданской полиции из Германии и отправить этот контингент в Донбасс. При этом подчеркивается, что эти силы должны оказать значительное «устрашающее воздействие».

Германии следует более активно поддерживать Украину и переходить к решительным действиям, считает депутат от СвДП Рената Альт, которая является одним из авторов проекта.

Альт заявила, что подписанный недавно Владимиром Путиным указ об упрощении выдачи российских паспортов для жителей Донбасса, якобы показывает, что Россия «презирает мирное решение конфликта».