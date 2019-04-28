Сургут, Югра, 28 апреля, 2019, 08:50 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) в ночь на 28 апреля 2019 года произошёл крупный пожар — сгорели, по предварительной информации, два балка и четыре автомобиля в посёлке Медвежий угол. В рядом стоящей многоэтажке на Усольцева, 26 в квартирах с первого по шестой этажи лопнули стёкла, оплавлена обшивка здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

86.mchs.gov.ru Пожар

О пострадавших не сообщается. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 00:15 по местному времени (22:05 мск). На место возгорания выехали девять единиц техники и 30 человек личного состава. В итоге пожар тушили два часа. Существовала опасность взрыва газовых баллонов, которые находились в балках. Горели рядом припаркованные машины. Жители балков пытались спасти имущество, помогали откатить технику. Но четыре автомобиля были уничтожены огнём. Ликвидация пожара осложнялась сильным ветром, отмечают спасатели.

Причина возгорания на данный момент устанавливается органами дознания МЧС России.