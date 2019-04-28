Лас-Вегас, США, 28 апреля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. В случае если российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко примет решение о возобновлении своей карьеры, его первым соперником мог бы стать бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джош Барнетт, рассказал глава промоушна Bellator Скотт Кокер. Его слова приводит 28 апреля BJPenn.

Sergej Rosov Федор Емельяненко

«Емельяненко никогда не встречался с Барнеттом, это будет что-то невероятное», — заявил Кокер. При этом он отметил, что на данный момент неясно получит ли Барнетт сразу титульную схватку или будет проведен промежуточный бой.

Также, по словам главы Bellator, некоторое время американец был вне игры и в настоящее время имеет обязательства в кино и рестлинге, однако Скотт Кокер надеется привести Барнетта в октакгон, что, в случае выигрыша американца, может вывести его на титульный бой ещё до конца 2019 года.

Отметим, 42-летний российский боец ММА Федор Емельяненко провел свой последний бой Гран-при финала Bellator 27 января 2019 года и уступил в нем американцу Райану Бейдеру, после чего объявил об окончании карьеры.