Москва, 28 апреля, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила граждан России об эпидемиологической ситуации по лихорадке Ласса в Нигерии, где от этой болезни скончались уже 65 человек за 2,5 месяца.

(сс) Heinrich-Böll-Stiftung Нигерия

В Нигерии с августа 2018 года и по 3 февраля 2019 года в 19 штатах страны было зарегистрировано более 730 случаев лихорадки. 275 случаев были подтверждены лабораторно. 57 случаев оказались смертельными.

С 3 февраля по 14 апреля 2019 года в 21 штате Нигерии были зафиксированы почти 1,5 тыс. новых случаев заражения лихорадкой Ласси. 265 случаев были подтверждены лабораторно. Скончались 65 человек.

Напомним, что основным носителем лихорадки Ласси являются африканские крысы. Течение болезни является тяжелым, сопровождается поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом. Летальность высокая.

При этом зараженный человек также является источником заболевания. Все его выделения весь период заболевания заразны.