Екатеринбург, 28 апреля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. 28 апреля православные отмечают Пасху. Проходят пасхальные мероприятия и в Екатеринбурге. Одной из главных площадок стал Свято-Троицкий кафедральный собор. Здесь состоялось праздничное пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Кирилл.

Алексей Колчин ИА REGNUM Инсталляция на месте фонтана «Каменный цветок»

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле храма

Алексей Колчин ИА REGNUM На церемонии в храме

Алексей Колчин ИА REGNUM Во время пасхальной службы

Торжественная церемония в одном из главных храмов Екатеринбурга объединила сотни человек. Пришли на неё и первые лица светской власти — полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ночной крестный ход

Алексей Колчин ИА REGNUM Пасхальной ночью

Алексей Колчин ИА REGNUM Уральский полпред Николай Цуканов

Алексей Колчин ИА REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Кирилл

Алексей Колчин ИА REGNUM На пасхальной службе

Алексей Колчин ИА REGNUM Под сводами храма

Алексей Колчин ИА REGNUM Люди зажигают свечи

Своего рода изюминкой пасхальных торжеств 2019 года стали гигантские инсталляции. На месте фонтана «Каменный цветок», где в 2010 году епархия собиралась построить храм святой Екатерины, временно появился огромный кулич. Выглядит аппетитно, но есть его вряд ли можно. Солидная экспозиция появилась и возле Театра Драмы, где уже в 2019 году могут начать строить так давно анонсированный в городе храм святой Екатерины.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гигантские пасхальные яйца

Алексей Колчин ИА REGNUM Тут же написано, кто эту инсталляцию установил — Фонд Святой Екатерины

Алексей Колчин ИА REGNUM Часовня на площади Труда и кулич

Пасхальные мероприятия продолжаются. Днём состоится крестный ход, и всем желающим раздадут по кусочку специально изготовленного кулича. Правда, в праздничное настроение свои коррективы вносит непогода. Сейчас в Екатеринбурге и окрестностях пасмурно и идёт снег.

Алексей Колчин ИА REGNUM Огромное яйцо в Историческом сквере

Алексей Колчин ИА REGNUM Инсталляция в районе соединения улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов

Алексей Колчин ИА REGNUM Ещё одно гигантское яйцо находится у Свято-Троицкого кафедрального собора. Здесь в ночь на 28 апреля прошло главное богослужение

Алексей Колчин ИА REGNUM Инсталляция сквозь автобус