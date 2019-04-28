Екатеринбург, 28 апреля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. 28 апреля православные отмечают Пасху. Проходят пасхальные мероприятия и в Екатеринбурге. Одной из главных площадок стал Свято-Троицкий кафедральный собор. Здесь состоялось праздничное пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Кирилл.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Инсталляция на месте фонтана «Каменный цветок»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Возле храма
Алексей Колчин ИА REGNUM
На церемонии в храме
Алексей Колчин ИА REGNUM
Во время пасхальной службы

Торжественная церемония в одном из главных храмов Екатеринбурга объединила сотни человек. Пришли на неё и первые лица светской власти — полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Ночной крестный ход
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пасхальной ночью
Алексей Колчин ИА REGNUM
Уральский полпред Николай Цуканов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит Кирилл
Алексей Колчин ИА REGNUM
На пасхальной службе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Под сводами храма
Алексей Колчин ИА REGNUM
Люди зажигают свечи

Своего рода изюминкой пасхальных торжеств 2019 года стали гигантские инсталляции. На месте фонтана «Каменный цветок», где в 2010 году епархия собиралась построить храм святой Екатерины, временно появился огромный кулич. Выглядит аппетитно, но есть его вряд ли можно. Солидная экспозиция появилась и возле Театра Драмы, где уже в 2019 году могут начать строить так давно анонсированный в городе храм святой Екатерины.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Гигантские пасхальные яйца
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тут же написано, кто эту инсталляцию установил — Фонд Святой Екатерины
Алексей Колчин ИА REGNUM
Часовня на площади Труда и кулич

Пасхальные мероприятия продолжаются. Днём состоится крестный ход, и всем желающим раздадут по кусочку специально изготовленного кулича. Правда, в праздничное настроение свои коррективы вносит непогода. Сейчас в Екатеринбурге и окрестностях пасмурно и идёт снег.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Огромное яйцо в Историческом сквере
Алексей Колчин ИА REGNUM
Инсталляция в районе соединения улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ещё одно гигантское яйцо находится у Свято-Троицкого кафедрального собора. Здесь в ночь на 28 апреля прошло главное богослужение
Алексей Колчин ИА REGNUM
Инсталляция сквозь автобус
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кулич и трамваи