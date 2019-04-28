Милан, Италия, 28 апреля, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Футбольный туринский клуб «Ювентус» и миланская команда «Интер» разошлись вничью в матче 34-го тура серии А итальянского футбольного чемпионата.

(сс) RonnyK Футбольный клуб «Ювентус»

Игра, проходившая на поле миланского стадиона «Сан-Сиро», закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыли хозяева голом бельгийского хавбека «Милана» Раджи Найнгголана уже на 7-й минуте встречи. Их преимущество сохранилось до 62-й минуты, когда португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду точным ударом сравнял счет в игре и этим установил окончательный результат в матче.

Этот гол стал 600-м для Роналду в его играх в клубных составах.

Отметим, по итогам встречи «Ювентус» с 88 очками возглавляет турнирную таблицу серии А итальянского футбольного чемпионата и ранее уже гарантировал себе поеду в серии А чемпионата Италии. «Интер» на третьей позиции с 62 очками.