Чэнду, Китай, 28 апреля, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Очередное коррупционное дело заведено на высокопоставленного китайского политика, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

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В этот раз вице-губернатор китайской провинции Сычуань на юго-западе страны Пэн Юйсин находится пол следствием Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии по подозрению в серьезных дисциплинарных нарушениях, что, как правило, означает коррупцию, взяточничество, растрату и присвоение общественных фондов.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Чжэцзян началось расследование против заместителя председателя постоянного комитета местного собрания народных представителей Чжэнь Сянчжуна.