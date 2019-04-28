Вашингтон, 28 апреля, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Ряд программ с функцией «родительского контроля» подверглись рестрикциям со стороны Apple. Компания стремится к монополии в области приложений, контролирующих время использования гаджетов, пишет газета The New York Times.

Fernando Coelho Street Photography Apple

Так, в течение года Apple удалила или ограничила функционал по меньшей мере 11 таких программ, выяснили представители издания вместе с аналитической платформой Sensor Tower. Эти программы пользовались популярностью в магазине приложений App Store, кроме того, давление испытали на себе разработчики других приложений такого типа.

Газета обращает внимание на недавнее появление в устройствах Apple подобной фунции Screen Time. Такие программы позволяют родителям устанавливать ограничения на время пользования или контент, доступ к которому имеют дети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дети ирландского политика Мэтта Карти смогли взломать его ноутбук, показав системе распознавания лиц предвыборную листовку с портретом отца.

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