Каракас, 28 апреля, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Венесуэла, покинувшая Организацию американских государств (ОАГ), получила свободу от «министерства колоний США». Об этом написал президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

Политик добавил, что Венесуэла освободилась от организации, которая вмешивалась в дела других стран, не уважала демократические принципы и нормы международного права.

«Наша боливарианская и независимая родина говорит ОАГ «прощай», — написал Мадуро.

Венесуэльский лидер также опубликовал небольшое видео с улиц Каракаса, где 27 апреля по случаю выхода из ОАГ прошли манифестации его сторонников.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1122259244198367232

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Венесуэла официально покинула ОАГ — организацию, созданную в 1948 году на основе существовавшего с 1889 Панамериканского союза. Ранее страны ОАГ признали оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве временного венесуэльского лидера.