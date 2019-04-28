Гуанчжоу, Китай, 28 апреля, 2019, 04:35 — ИА Регнум. В общей сложности 210 авиарейсов были отменены в Международном аэропорту Байюнь столицы провинции Гуандун города Гуанчжоу в связи с проливными дождями, сообщает агентство Синьхуа.

Brücke-Osteuropa Гуанчжоу Байюнь — аэропорт

Помимо отмененных, по данным на 16:00 по местному времени 27 апреля, еще 89 рейсов были отложены, а 36 входящих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты. Причиной тому стали сильнейшие ливни, обрушившиеся на север провинции Гуандун и района Дельты реки Чжуцзян в выходные, сообщили метеорологи.

По словам метеорологов, непогода с ливнями продержится в ближайшие три дня, в связи с чем всем экстренным службам необходимо быть наготове бороться с возможными чрезвычайными ситуациями.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля сотни рейсов были отменены в аэропорту Гуанчжоу на юге Китая из-за сильных ливней, ситуация повторяется буквально спустя всего неделю.

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