Санкт-Петербург, 28 апреля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Госпитализация потребовалась двум пассажирам перевернувшегося в Финском заливе катера. Об этом сообщает 28 апреля «Пятый канал».

Panevin.ru Финский залив от Кронштадта до Санкт-Петербурга с обозначенными поселениями по берегам залива

В тяжелом состоянии находится девушка, которой на вид 20 — 25 лет. Она перенесла клиническую смерть и помещена в реанимацию. Под наблюдением врачей также находится 41-летний мужчина с переохлаждением.

Медики осмотрели остальных шестерых пассажиров, поднятых из воды спасателями. Продолжаются поиски мужчины, который, предположительно, оказался в воде без спасательного жилета.

Маломерное судно могло застрять в рыболовных сетях или опрокинуться из-за сильного бокового ветра, отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся вечером 27 апреля в районе Канонерского острова в Финском заливе. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.