Лхаса, Китай, 28 апреля, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Развитие сельского туризма помогло Тибетскому автономному району Китая в 2018 году вывести из нищеты 32 тыс. человек, сообщает 27 апреля агентство Синьхуа.

Ancheta Wis Одежда тибетского скотовода

Более 200 сельских туристических мест было создано в Тибете за прошедший год, что привлекло более 9,35 млн туристов, которые принесли доход до 1,2 млрд юаней ($178 млн), сообщили местные власти.

Местное правительство стимулирует сельских жителей и животноводов открывать семейные постоялые дворы. Средний годовой доход в обще сложности 570 семейных постоялых дворов превысил 100 тыс. юаней, а у некоторых перевалил даже за 300 тыс. юаней, сообщил глава местного департамента развития туризма Хуан Юнцин.

Число туристов, посетивших Тибет, достигло 33,7 млн человек, что на 31,5% больше, чем годом ранее, в то время как доход от туризма увеличился на 29,2% до 49 млрд юаней, если верить официальной статистике.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая меры по борьбе с бедностью помогли снизить число нищих на 737,5 тыс. человек в 2018 году.