Санкт-Петербург, 28 апреля, 2019, 03:58 — ИА Регнум. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено после крушения в Финском заливе прогулочного катера. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Иван Айвазовский. Финский залив. 1848

Катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся вечером 27 апреля в районе Канонерского острова. Восемь человек были спасены, судьба еще одного пока неизвестна.

На место отправилась следственная группа. Причины и подробности произошедшего устанавливаются.