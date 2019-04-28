Шэньчжэнь, Китай, 28 апреля, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Международный аэропорт Баоань города Шэньчжэнь в провинции Гуанчжоу на юге Китая увеличил оборот иностранных пассажиров более чем на 31% или до 1,2 млн человек в первом квартале 2019 года относительно того же периода 2018 года, сообщает агентство Синьхуа.

wanghongliu Шэньчжэньский аэропорт

Рост связан с открытием новых международных маршрутов, соединяющих южный китайский город с рядом городом по всему миру. Так, аэропорт уже запустил 47 маршрутов до иностранных городов, и это количество планируется увеличить до 50 до конца текущего года.

Кроме того, город является международным технологическим хабом, близким с Гонконгу, что также привлекает миллионы туристов и бизнесменов ежегодно. Общий объем пассажиров аэропорта превысил 13 млн человек за первый квартал 2019 года, что на 7,9% выше, чем за тот же период 2018 года.