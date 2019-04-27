Киев, 28 апреля, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией и уточнил, как, по его мнению, Москва должна показать «готовность к деэскалации». Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook.

ЗеПрезидент. youtube.com Владимир Зеленский

«Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам. Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации», — отметил Зеленский.

От российской стороны политик ждет взаимного обмена пленными в формате «всех на всех». Киев, отмечает он, со своей стороны готов обсуждать «новые условия сосуществования Украины и России». Нормализация отношений возможна после «полной деоккупации» Донбасса и Крыма, подчеркнул Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко заявила, что Зеленский не понимает ситуации с украинскими «пленными», серьёзности этого международного вопроса и того, как тяжелы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подчеркивал, что обмен пленными можно провести за несколько дней, будь на то политическая воля Киева.

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