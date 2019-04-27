Вашингтон, 28 апреля, 2019, 02:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие пострадавшим в результате стрельбы в синагоге, произошедшей в штате Калифорния. Об этом говорится в сообщении политика на его странице в Twitter.

Дональд Трамп

Американский лидер написал, что о пострадавших — его мысли и молитвы. Он также поблагодарил правоохранителей, задержавших подозреваемого в нападении на прихожан.

«Подозреваемый задержан. Правоохранительные органы сделали выдающуюся работу», — отметил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в городе Поуэй в штате Калифорния белый мужчина открыл огонь по прихожанам в синагоге Chabad Way. Ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась в больнице. Городские власти заявили, что нападение произошло на почве ненависти.