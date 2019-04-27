Москва, 27 апреля, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что США, России и Китаю необходимо отказаться от ядерного оружия, прокомментировал бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

SpreeTom Михаил Горбачёв

«Было бы здорово, если бы это стало реальной политикой, — сказал Горбачёв в интервью «Интерфаксу». — Это важно для всего человечества».

По его словам, изменение риторики главы Белого дома является положительным моментом. Бывший президент СССР напомнил, что ранее Трамп планировал наращивать ядерный потенциал, пока конкуренты «не придут в чувство».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединённые Штаты должны избавиться от ядерных вооружений. При этом президент страны отметил, что сделать это нужно вместе с РФ и Китаем.

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