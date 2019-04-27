Москва, 27 апреля, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного, получившей Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня, приземлился в международном аэропорту Внуково-1. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает РИА «Новости».

Benoit Soubeyran Благодатный огонь

В столичной воздушной гавани собрались сотни верующих, чтобы получить частицы Благодатного огня и принести святыню в свои дома и храмы.

Отметим, что в РФ огонь привезен специальным рейсом в особых лампадах.

Напомним, 27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Благодатный огонь ежегодно загорается по молитвам православных накануне Пасхи в Кувуклии — часовне над плитой Гроба Господня в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).

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