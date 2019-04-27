Берлин, 27 апреля, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал решение главы Белого дома США Дональда Трампа отказаться от ратификации Международного договора о торговле оружием. Об этом сообщается на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.

Sandro Halank Хайко Маас

«Мы (власти Германии) сожалеем о решении президента США Д. Трампа выйти из соглашения о торговле оружием, — отметил Маас. — Данное решение препятствует усилиям международного сообщества по более эффективному регулированию этого вопроса».

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля 2019 г. президент США Дональд Трамп во время выступления на встрече Национальной оружейной ассоциации заявил, что США выходят из Международного договора о торговле оружием.

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